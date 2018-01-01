دفاعاتنا الجوية تتصدى للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 04:53 | شؤون محلية, أخبار محلية

دفاعاتنا الجوية تتصدى للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية


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