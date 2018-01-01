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ترامب: عملية عسكرية جارية في سورية بمشاركة فرنسا وبريطانيا
السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 04:10 |
سياسة
,
عالمي
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