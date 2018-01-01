أبراج يوم السبت 2018/1/14 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٤/ ١: متفاخر حساس واضح طباعه حادة يعيش بامان نفسي مستقل يترك انطباع قوي لدى من يقابله، يعشق المغامرات والتحديات يكره الروتين قيادي ريادي يتعرض لمطبات بسبب عنفوانه، تحمل لك هذه السنة استقبال وتوديع، حل لمشاكلك، حذر من محيطك، معاملات على صعيد عقارات، انتبه على اموالك من خسارة او مخاطرة لكن تحصل على تحصيل علمي، للبعض التحاق بخط سياسي او ادبي، الاشهر الجيدة لك هي السادس والثامن والعاشر و في الشهر الحادي عشر قصص مالية واجتماعية، تحصيل مال قديم

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اسرار يتم كشفها ونشاط ورغبتك تزداد بالتحرك تعود عليك بالارباح، حركة وتواصل استعد حيويتك وخاصة. بانتقال القمر لبرجك تنفرج امورك وتنجح بأخذ القرارات، تميل لادخال تغيير على مظهرك الخارجي، نهارك مثمر احتمال تخسر اشخاص نيتهم طيبة لذلك كن حذر من حسم بعض العلاقات

الثور: نهارك مخيب للامال احتمال حيرة وتردد ويحمل لك حدث او ظرف مهم وتكثر الالتباسات وتتاخر عن موعد، انتبه من سرقة ومحتالين وابق بعيدا عن الاعداء كي لا تشعر بالاسى او الخصام، فرصة صحية تلجا لها او تنسى اغراضك، تاخير وتاجيل

الجوزاء: نهارك جيد تتلقى عرض او تعرف لقاء واعد ومثمر حتى تتوصل لاتفاق مع الاصدقاء حتى تحقق حلم قديم لك، احرص على اموالك نهارك يحمل لك ترفيه عن النفس افتح عينيك وتعرف على وجه جديدة

السرطان: القمر ببرج الحمل يسبب لك مزاجية او توتر او تركز على عملك وتكون على موعد مع مسؤولية في عملك او يتعلق الامر باحد من محيطك، لا تسمح بالسلبية بالتأثير على نجاحك لان نهارك يحمل لك عبء ثقيل، عمل مع مسؤولين او غرباء او سلطة عائلة

الأسد: صباح مطمئن لك تشعر بالتعاطف مع الاخرين والبعض يتعاطفون معك وهذا الامر يشجعك من جديد، يخطر لبالك سفر او اتصال حتى تسمع اخبار غير متوقعة، نهار جيد حظ بالرحلات والصفقات حتى تكسب الاحترام، يوم جيد للبيع والشراء والدراسة

العذراء: ركز على امورك المالية لكن لا تهمل شؤونك العائلية ولا تاخذ الامور على محمل الجد فقد يتغير الكثير من الامور، تستفيد من احد الاطراف او تتوصل لحل او ترافق مريض، حاول تهدئة الامور احتمال تظهر مسالة تامين صحي وتبحث عن تحسين لاوضاعك

الميزان: تركيزك على العاطفة سواء شراكة عاطفة او شراكة عمل كن حذر في التعامل مع محيطك، لا تخالف التعليمات، قد تكون على موعد مهم يحصل فيه تأجيل او عرقلة، كن منضبط وإيجابي، لا توجه ملاحظات سلبية يوم ضاغط ومتوتر

العقرب: تبحث عن تأييد ودعم والجو العام معك، يتراكم عليك العمل لذا لا ترهق اعصابك وتستنفذ طاقتك، لا تطل السهر بالليالي لان الواجبات تتزامن من وقت لاخر، تضطر للاهتمام بأحد من محيطك لوضع صحي طارئ او تتنقل او تناور

القوس: يوم مميز الاحوال جيدة تجد من يخلصك من وضع مزعج، يومك فيه ارتياح لتحصل على البلسم وتقوم بعمل تستحق عليه التقدير فعلا، مرتاح البال تتصالح مع قدرك حتى تطور حدث وتلتقي بالاحبة وتمضي سهرة جيدة، للبعض اخبار سعيدة عن الاولاد، راحة من الهموم

الجدي: يوم متعب وقليل الحظ تستاء من جراء عطل او تاخير او من مشكلة عائلية، الظروف تعاكسك لكن يتطلب منك الهدوء لتتجاوز الازمة، للبعض يهتمون بعقار او تحسين الجو العائلي، انتبه من افشاء سر وانتبه لوضعك الصحي

الدلو: اسرارك تم كشفها نشاطك يزداد، رغبتك تزداد بالتحرك حتى تعود عليك بالارباح سفرة قصيرة، تحصل على شكر بسيط مقابل عمل كبير وتحصل على فرح او مقابلة وتكون سعيد بمصلحة ما وتحقق منها المرتجى المنتظر بامكانك التعاون مع اخوة وجيران

الحوت: تنتظرك اخبار وحظ بكل نشاطات العمل وتحل خلافات ويمكن الحصول على الانتصارات وتحصل على ارتياح مادي، تناقش موضوع مالي وتربح هدية معنوية