بالفيديو.. الوسوف: "سوريا ما بتروح.. ورئيسنا مش هنلاقي أحسن منه"

جهينة نيوز:

أكد سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، أنه يحترم بلده سوريا، والرئيس بشار الأسد.

وصرح خلال استضافته في برنامج "عائشة"، المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، إنه لو لم يحترم سوريا و الرئيس بشار الأسد، فلن ينال احترام كل العالم.

وعندما عرض على جورج وسوف في البرنامج، صورة لعلم سوريا، عقب: "علم بلدي وترابها شرفي، فهي الأرض الطيبة، سوريا ما بتروح، ورئيسنا مش هنلاقي أحسن منه".

وتابع: "سوريا هي أرض الأنبياء، والعالم يحترمني لأنني وفي لوطني وأهلي وبلدي، ورئيسنا لن نجد أفضل منه".

وأضاف، إن أرض سوريا وشعبها ونظامها باقون، وأكد أنه لا يخن وطنه سوريا، كما يعتقد البعض.