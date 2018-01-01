واشنطن: لدينا دليل على أن الحكومة السورية "نفذت" هجوم الكيماوي

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 00:02 | سياسة, عالمي

واشنطن: لدينا دليل على أن الحكومة السورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أمريكا لديها دليل على أن الحكومة السورية "نفذت هجوما بالأسلحة الكيميائية".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أمريكا لديها دليل على أن الحكومة السورية "نفذت هجوما بالأسلحة الكيميائية".

ووفقا لوكالة رويترز أضافت الوزارة أن أمريكا "ما زالت تتحرى عن نوع العنصر الكيميائي المستخدم في الهجوم".

من جهته قال البيت الأبيض أنه "واثق بأن سوريا مسؤولة عن الهجوم الكيميائي".

هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف سوريا.


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