نائب مصري يتحدث عن وفاة المشير خليفة حفتر في باريس

جهينة نيوز

نعى النائب المصري مصطفى بكري المشير خليفة حفتر قائلاً: ": "رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني أن يري ليبيا وقد تحررت من دنس الإرهابيين وعادت لوحدتها مرة أخرى".

و بعد فترة قصيرة نفى الخبر و كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن حقيقة وفاة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "هو خبر غير صحيح، شفى الله المشير حفتر وألهمه الصحة والعافية وطنيا عروبيا مناضلا".

وأضاف بكري: "الخبر منشور على لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفة حفتر على جروب النواب والذي على أساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير".

و يذكر ان وسائل إعلام تناقلت الخبر نقلاً عن النائب مصطفى بكري و قد نفى المكتب الاعلامي للجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر الأنباء في وقت سابق.