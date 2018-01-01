بالصور - ناشطون أتراك يرصدون أسلحة عبرت البوسفور في الطريق الى سورية

الجمعة, 13 نيسان 2018 الساعة 23:48 | سياسة, عالمي

بالصور - ناشطون أتراك يرصدون أسلحة عبرت البوسفور في الطريق الى سورية

جهينة نيوز

نشر ناشطون أتراك صور لسفينة الشحن "الكسندر تكاشينكو " و سفينة الانزال نيكولاي فينتشنكوف و هما تعبران مضيق البوسفور محملتين بالمعدات العسكرية في الطريق الى ميناء طرطوس, ضمن ما يسمى الإكسبرس السوري, و بكون غالبية المعدات في جسم السفينة لا يمكن مشاهدتها و معرفة طبيعه الحمولة, و لكن تم رصد بعض المعدات الموجودة على سطح السفينة.

و قد شوهد على سطح السفينتين زورق يستعمل لدوريات خفر السواحل طراز رابتور و شاحنات كاماز و اورال و عربات تايغر و عربات بي تي ار82 اي و التي تعتبر الأحدث و دخلت الخدمة مؤخراً, فيما من غير المعلوم ماذا تحمل السفينتين من معدات داخل جسم السفينتين, حيث تحمل السفينتين ما يزيد عن ثمانية آلاف طن من الحمولة.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا