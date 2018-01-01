بالصور - ناشطون أتراك يرصدون أسلحة عبرت البوسفور في الطريق الى سورية

جهينة نيوز

نشر ناشطون أتراك صور لسفينة الشحن "الكسندر تكاشينكو " و سفينة الانزال نيكولاي فينتشنكوف و هما تعبران مضيق البوسفور محملتين بالمعدات العسكرية في الطريق الى ميناء طرطوس, ضمن ما يسمى الإكسبرس السوري, و بكون غالبية المعدات في جسم السفينة لا يمكن مشاهدتها و معرفة طبيعه الحمولة, و لكن تم رصد بعض المعدات الموجودة على سطح السفينة.

و قد شوهد على سطح السفينتين زورق يستعمل لدوريات خفر السواحل طراز رابتور و شاحنات كاماز و اورال و عربات تايغر و عربات بي تي ار82 اي و التي تعتبر الأحدث و دخلت الخدمة مؤخراً, فيما من غير المعلوم ماذا تحمل السفينتين من معدات داخل جسم السفينتين, حيث تحمل السفينتين ما يزيد عن ثمانية آلاف طن من الحمولة.