الجعفري: لن نسمح لأحد بأن يعتدي على سيادتنا

جهينة نيوز:

أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري،

انه إذا فكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انها قادرة على مهاجمة سوريا فسنتصدى لها ولن نسمح لأحد بأن يعتدي على سيادتنا، منوها الى أن الحشود العسكرية الغربية شرق المتوسط لا تستهدف الإرهابيين إنما تستهدف الدولة السورية التي تحارب الإرهاب.

وقال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن بطلب روسي حول سوريا اليوم: إن "الحكومة السورية بادرت لدعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال بعثة تقصي الحقائق لزيارة سوريا من منطلق قوة وثقة وليس من منطلق ضعف.. ومن المفترض أن تباشر عملها خلال ساعات".

وأكد الجعفري أنه " بعد فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأدواتهم في المنطقة بتحقيق أهدافهم في سوريا، نراها تطلق تغريدات وتتباهى بلطف وذكاء وحداثة صواريخها في تحد للشرعية الدولية من على منبر مجلس الأمن.

وأضاف الجعفري، " البعض من المتهورين يدفعون العلاقات الدولية إلى شفير الهاوية وذلك استنادا إلى شريط فيديو زائف، أعدته مجموعة الخوذ البيضاء الإرهابية، بتعليمات من أجهزة الاستخبارات الغربية".

وأردف الجعفري " من المفترض أن يكون مجلس الأمن الجهاز المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين هو الذي يتصدى لمحاولات فرض شريعة الغاب وقانون القوة".

وختم الجعفري "إذا فكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها قادرة على مهاجمتنا فسنتصدى لها ولن نسمح لأحد بأن يعتدي على سيادتنا".