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الجعفري للمندوبة الأمريكية: قتل الآلاف من أبناء الرقة من قبل القوات الأمريكية جريمة حرب
الجمعة, 13 نيسان 2018 الساعة 19:18 |
سياسة
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محلي
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