الجعفري للمندوبة الأمريكية: قتل الآلاف من أبناء الرقة من قبل القوات الأمريكية جريمة حرب

الجمعة, 13 نيسان 2018 الساعة 19:18 | سياسة, محلي

الجعفري للمندوبة الأمريكية: قتل الآلاف من أبناء الرقة من قبل القوات الأمريكية جريمة حرب


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