سفير روسيا في بريطانيا: الخوذ البيضاء ممولة من بريطانيا و مشهورة بفبركات الوقائع

جهينة نيوز:

قال السفير الروسي لدى لندن، الكسندر ياكوفينكو خلال كلمة له في مؤتمر صحفي أن واشنطن تختلق الأكاذيب لتقويض ثقة المجتمع الدولي في الحكومة السورية.

ولفت السفير، الى أن واشنطن دائمًا ما تتذرع بالهجوم الكيماوي للقيام بعمل عسكري في سوريا، وأكد أنه ليس هناك أي دليل على ضلوع دمشق في الهجوم الكيماوي في دوما.

واشار الى ان الهدف من الحملة ضد سوريا هو استهداف الحكومة وهذا مخالف للقانون الدولي، ونعتقد أنه على المجتمع الدولي رفض ما تعتزم لندن وواشنطن القيام به ضد سوريا.

وكشف ياكوفينكو ان جماعة الخوذ البيضاء ممولة من بريطانيا و مشهورة بفبركات الوقائع مثلما حدث في خان شيخون و دوما.

وشدد ياكوفينكو على ان الرئيس بشار الاسد رئيس شرعي جاء للحكم بالانتخاب و الشعب السوري هو من يختار رئيسه.