الدفاع الروسية: الهدف الحقيقي للاستفزاز في دوما دفع واشنطن لشن ضربات ضد سوريا

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أنه قد تم إيجاد المشاركين في تصوير فيديو "تبعيات الهجوم الكيميائي" واستجوابهم.

وأضاف كوناشينكوف أن المشاركين في تصوير الفيديو في دوما لديهم تعليم طبي، وفقا لكلامهم فإن "الضحايا" ليس لديهم أي علامات التسمم بمواد سامة.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة:أن الولايات المتحدة وحلفائها ترسل قوات إضافية من البحرية الأمريكية والحلفاء إلى سواحل سوريا، منوها الى أن واشنطن اختارت نهجا واضحا لتحقيق سيناريو عسكري في سوريا"

وحذر نيبينزيا من العواقب الخطيرة التي سيؤدي إليها تحقيق السيناريو العسكري الأمريكي في سوريا.

وأضاف: "لا يجوز السماح بذلك. وإن مثل هذا التطور للأحداث يهدد بعواقب خطيرة على الأمن العالمي، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود قوة عسكرية روسية في سوريا".