نيبينزيا: واشنطن اختارت خيار عسكريا في سورية ولايمكن ان نقبل ذلك

الجمعة, 13 نيسان 2018 الساعة 17:28 | سياسة, عالمي

نيبينزيا: واشنطن اختارت خيار عسكريا في سورية ولايمكن ان نقبل ذلك


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