حمد بن جاسم يغّرد بـ 3 احتمالات لتطور الوضع في سوريا

جهينة نيوز:

تحدث حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق عن الوضع القائم في سورية من خلال سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"،طارحاً ثلاثة احتمالات في تفسير أهداف التصعيد الدولي الأخير

وكتب في إحداها متسائلا: "هل ما يدور الآن بين القوى الكبرى حول سوريا هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية، أم هي ضربة خاطفة لرفع العتب، أم هي بالفعل محاولة لإنقاذ الشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب".

وأضاف في أخرى: "أتمنى أن تكون خطة لتغيير الحال والوضع في سوريا وليس كما هو الحال في الاحتمالين الأوليين".

المصدر "تويتر"