قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي.. أتلتيكو مدريد بمواحهة ريد بول سالزبورغ

جهينة نيوز:

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2018/2017، التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية عن مواجهتين قويتين.

وأوقعت قرعة "يوروبا ليغ"، التي جرى سحبها اليوم الجمعة فريق أرسنال الإنجليزي بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، ومرسيليا الفرنسي بمواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وشارك في سحب القرعة، النجم الفرنسي المعتزل، إيريك أبيدال، ظهير أيسر برشلونة السابق، والذي تستضيف مدينة ناديه القديم، ليون، المباراة النهائية للبطولة في الـ16 من مايو القادم.

وستقام مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي في الـ26 من أبريل الجاري، على أن تقام مباراتا الإياب في الـ3 من مايو القادم.

وأجري السحب للفرق الأربعة بنظام القرعة المفتوحة، الذي لا يعتمد على التصنيف، وحسم إقامة مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه، قبل منافسه، خلال مراسم القرعة.

وسيحاول أتلتيكو مدريد عبور هذا الدور، والتتويج بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2010 و2012.

وبدورها، ستسعى الفرق الثلاثة الأخرى التي وصلت للمربع الذهبي للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة في تاريخها، وقطع تذكرة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

المصدر: rt