أمر باعتقال 70 ضابطاً في الجيش التركي

جهينة نيوز:

أمر الادعاء في تركيا باعتقال 70 ضابطاً في الجيش، للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016، وفق ما افادت صحيفة "ميليت" التركية.

وذكرت الصحيفة، أن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 إقليماً في إطار تحقيق يُجريه الادعاء في إقليم قونية بوسط تركيا.

وأضافت أن أوامر الاعتقال استندت إلى اعترافات جنود احتجزوا من قبل بسبب صلاتهم بغولن.

والشهر الماضي، اعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ان السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وطردت نفس العدد تقريباً من وظائفهم الحكومية، منذ محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن بتدبيرها. وينفي غولن أي دور له في الأمر.