لافروف: هجوم دوما مسرحية شارك باعدادها جهاز استخبارات أجنبي

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك أن "فريق التحقيق التابع ل​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ في دوما لن يجد أدلة على استخدام الساح الكيميائي"، مشيراً إلى أنه "ينبغي انتظار نتائج تحقيق منظمة حظر الكيميائي".

وقال لافروف: لدينا وقائع دامغة تثبت أن هجوم دوما مسرحية شارك في إعدادها جهاز استخبارات أجنبي

ولفت إلى "اننا على تواصل دائم مع الجانب الأميركي بشأن ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "أي مقامرات عسكرية بشأن سوريا ستؤدي إلى موجات هجرة جديدة إلى ​أوروبا.