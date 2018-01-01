لافروف: هجوم دوما مسرحية شارك باعدادها جهاز استخبارات أجنبي

جهينة نيوز:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك أن "فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما لن يجد أدلة على استخدام الساح الكيميائي"، مشيراً إلى أنه "ينبغي انتظار نتائج تحقيق منظمة حظر الكيميائي".
وقال لافروف: لدينا وقائع دامغة تثبت أن هجوم دوما مسرحية شارك في إعدادها جهاز استخبارات أجنبي
ولفت إلى "اننا على تواصل دائم مع الجانب الأميركي بشأن سوريا"، مشيراً إلى أن "أي مقامرات عسكرية بشأن سوريا ستؤدي إلى موجات هجرة جديدة إلى أوروبا.