ما هو موقف حزب الله من التهديدات الأخيرة لسوريا ؟

جهينة نيوز:

أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله " أن الحزب لا يرغب في خوض نقاشٍ علني، حول ردودِ الفعل المحتملة، حيال أيّ اعتداء أميركي أو ​إسرائيلي على سوريا، إذ من ناحية، يجب أن نُبقيَ لأنفسنا الخيارات مفتوحة مع ما يُسبّبه ذلك من قلق لدى العدو، ومن ناحية أخرى لا يصحّ أن نناقش في الإعلام احتمالات قد لا تقع، لكن الأمر المؤكّد هو أنّ اسرائيل تعلم تماماً ماذا يمكن أن يفعل حزب الله، في حالات معيّنة من الاعتداء".

أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ"حزب الله " أن الحزب لا يرغب في خوض نقاشٍ علني، حول ردودِ الفعل المحتملة، حيال أيّ اعتداء أميركي أو ​إسرائيلي على سوريا، إذ من ناحية، يجب أن نُبقيَ لأنفسنا الخيارات مفتوحة مع ما يُسبّبه ذلك من قلق لدى العدو، ومن ناحية أخرى لا يصحّ أن نناقش في الإعلام احتمالات قد لا تقع، لكن الأمر المؤكّد هو أنّ اسرائيل تعلم تماماً ماذا يمكن أن يفعل حزب الله، في حالات معيّنة من الاعتداء".

وتوقع قاسم في حديث تلفزيوني أن تكون ردود الفعل من الاطراف المعنية بسوريا، مرتبطة بالساحة السورية، في حالة وقوع اعتداء على البلاد، مردفا "أيّ كلام عن توسّعِ الأزمة أو تدحرُجِها، يعني أنّ المنطقة أمام عدوان أقرب إلى حرب، وفي العادة من الصعب وضعُ ضوابط للحرب، بغية تحييد بلدٍ دون آخر، لكن أؤكّد مجدداً، أنّ الظروف لا تشِي بحصول حرب شاملة أو مواجهة متدحرجة، إلّا إذا فقد ترامب ونتنياهو صوابَهما كلّياً".