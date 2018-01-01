مذكرة القاء قبض بحق ماريا المعلوف بتهمة تحريض اسرائيل على اغتيال السيد نصرالله

جهينة نيوز:

افادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر أصدرت مذكرة القاء قبض بحق الاعلامية ماريا المعلوف على خلفية شكوى تقدم بها المحامي أشرف الموسوي وآخرين بتهمة تحريض اسرائيل على اغتيال أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله.

وكانت المعلوف كتبت في تغريدة على حسابها على التويتر في آذار 2017: “اذا كانت اسرائيل تطمح الى صنع السلام حقا، فلا مفر أمامها من القضاء على نصرالله الذي يشن حربا ضدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام