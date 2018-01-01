كوربين.. على بريطانيا اجراء تحقيق مستقل في سوريا بدلا من انتظار ترامب

جهينة نيوز:

قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، أنه على بريطانيا السعي لإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا بدلا من انتظار تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتابع: "يبدو أن الحكومة تنتظر التعليمات من الرئيس الأمريكي بشأن كيفية التصرف".

وأضاف: "يجب أن تسعى بريطانيا لتحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المروع الذي وقع مطلع الأسبوع كي تتسنى محاسبة المسؤولين عنه"، كما جاء على وكالة "رويترز".

وقال كوربين في تصريح قبل اجتماع مقرر للحكومة البريطانية اليوم وفق صحيفة الغارديان “يجب التشاور مع البرلمان في هذا الأمر: ولا بد أن تكون هناك عملية تشاور ملائمة.. وينبغي ألا تتخذ الحكومة هذا القرار بمفردها” محذرا من مغبة الإقدام على أي عمل عسكري ومن “سيناريو خطير ينتظر الولايات المتحدة”.

ولفت كوربين إلى أن القيام بعمل عسكري واستعمال القوة “لن يحمي حياة السوريين” وان على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تتعلم دروسا من أخطاء مشاركة بريطانيا في غزو العراق التي كشفها تقرير تشيلكوت.