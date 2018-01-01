مسؤولون أمريكيون: تأكد وجود مواد كيميائية في عينات بول ودم "ضحايا الكيماوي"

جهينة نيوز:

أكدت محطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية، امس الخميس، أن مسؤولين أميركيين حصلوا على عينات من بول ودم "ضحايا" الهجوم الكيماوي المزعوم الذي وقع في سوريا يوم السبت 7 نيسان في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وإن الفحص أثبت وجود مواد كيماوية وبشكل أساسي الكلور وغاز أعصاب في بعض العينات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قالت يوم امس ان الجمهورية العربية السورية تعيد تأكيد موقفها القاضي بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ كل الالتزامات التي رتبها انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

وشددت على ان سورية تكرر أن حملة التضليل المستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تسير في ركابها حول استخدام الغازات السامة في دوما وادعاء وجود أدلة في حوزتها على ذلك محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام خدمة لمشاريعها العدوانية على سورية