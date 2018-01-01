المفوضية الأوروبية تدعو "فيسبوك" للتعاون الكامل مع المحققين

جهينة نيوز:

دعت المفوضية الأوروبية، "فيسبوك"، إلى "التعاون الكامل" مع المحققين الأوروبيين، بعد فضيحة تتعلّق بنقل بيانات مستخدمي "فيسبوك" الشخصية إلى شركة "كامبريدج أناليتيكا" الخاصة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمسائل القضائية فيرا جوروفا، بعد إجرائها حديثاً "بنّاءً ومفتوحاً" مع نائبة رئيس مجموعة "فيسبوك" شيريل ساندبرغ، إنّ "ما يُقلقني خصوصاً، هي معلومات المواطنين الأوروبيين الذين طاولتهم الفضيحة".

وأضافت جوروفا: "لقد حضّيت "فيسبوك" على التعاون الكامل مع المحققين الأوروبيين"، مشيرةً إلى أنها "نصحت" بأن يُوافق الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زاكربرغ على دعوة من أجل أن يحضر أمام البرلمان الأوروبي لشرح الموقف.

وبسبب تراكم الجدالات والانتقادات، قدّم "فيسبوك" في الأيام الأخيرة حججاً كثيرة لـ"أخطائه السابقة" ووعد بتحسين أدائه. ويُواجه "فيسبوك" خضّة منذ فضيحة جمع "كامبريدج اناليتيكا" بيانات المستخدمين الشخصية واختراق خصوصيتهم، من أجل تطوير برمجية تُتيح التكهّن والتأثير على صوت الناخبين، لإمالة كفة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية في العام 2016.

المصدر: وكالات