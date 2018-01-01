ماي وترامب اتفقا على ضرورة ألا يمر "استخدام الكيماوي في سوريا" دون رد

جهينة نيوز:

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، انها اتفقت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة صياغة رد دولي للردع عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وفقا لتعبيرهم..

وتحدث ترامب وماي بعد أن أيّد كبار أعضاء حكومتها اتخاذ إجراء لم يُحدّدوه بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، لمعالجة الاستخدام الحكومة السورية المزعوم للأسلحة الكيماوية.

وقال مكتب ماي في بيان، بعد أن تحدث الزعيمان: "اتفقا على ضرورة ألا يمر استخدام الأسلحة الكيماوية من دون رد، وعلى الحاجة إلى ردع "نظام الأسد" عن مزيد من استخدام الأسلحة الكيماوية". وأضاف البيان: "اتفقا على مواصلة العمل معاً عن كثب لصياغة رد دولي".