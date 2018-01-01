نيجيريا.. خطف أكثر من 1000 طفل ومقتل أكثر من ألفي مدرس

جهينة نيوز:

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، ان جهاديو "بوكو حرام" خطفوا أكثر من 1000 طفل في نيجيريا منذ عام 2013.

وأضافت "يونيسف" في بيان: "منذ عام 2013، خطفت (جماعة) "بوكو حرام" أكثر من 1000 طفل في شمال شرق نيجيريا، بينهم 276 فتاة خُطفن في شيبوك عام 2014".

وقال محمد مالك فال، أحد مسؤولي "يونيسف" في نيجيريا: "هذه الهجمات المتكررة ضد أطفال، داخل مدارس، لا يُمكن تصوّرها".

وتستهدف الجماعة الجهادية المدارس باستمرار، ولا سيما تلك التي تتبع مناهج علمانية. وقُتِلَ 2295 مدرّساً على الأقل ودمّرت أكثر من 1400 مدرسة بأيدي "بوكو حرام"، وفق الـ"يونيسف".

ومنذ بداية تمرد "بوكو حرام"، قبل 8 اعوام، خطف الآلاف من النساء والرجال والفتيات. واسفرت حركة التمرد هذه، عن سقوط 20 الف قتيل على الاقل ونزوح 2.6 مليون آخرين.