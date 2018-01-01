انفجار يستهدف مباراة لكرة القدم في الصومال

جهينة نيوز:

انفجرت قنبلة في مباراة لكرة القدم في جنوب الصومال، ما أدى إلى مقتل 5 من الجمهور، وهي المرة الأولى التي يقع فيها تفجير في استاد، وفق ما افادت الشرطة ومشرع اليوم الجمعة.

واوضحت الشرطة ان الانفجار وقع في بلدة براوة الساحلية في منطقة شبيلي السفلى، حين كان سكان يُشاهدون مباراة لكرة القدم بعد ظهر الخميس.

وذكرت الشرطة أنه تمّ تفجير القنبلة بجهاز للتحكم عن بُعد. وقال مهاد ضور، النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال، إن القنبلة قتلت 5 أشخاص وأصابت 12 آخرين في ملعب كرة القدم، مضيفاً أن جميع القتلى والجرحى من الجمهور.

والشرطة تعتقد أن "حركة الشباب" وراء الهجوم، وأن الهدف كان مسؤولين لم يكونوا جالسين في وقت المباراة.