الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3500 مسلح مع عائلاتهم من دوما في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خروج أكثر من 3500 مسلح مع عائلاتهم من دوما في الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين.

ونقلت وكالة سبوتنيك بيانا عن وزارة الدفاع الروسية جاء فيه: "خرج، خلال الـ24 الساعة الماضية، 3508 مسلحا مع أفراد عائلاتهم عبر ممر مخيم الوافدين. وتم نقلهم على متن 86 حافلة إلى شمال ريف حلب".

وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج حوالي 4 آلاف شخص.