أبراج يوم الجمعة 2018/4/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٣/ ٤: يبرع بالاعمال الجماعية المؤسساتية، كريم طموح مبدع صديق وفي افكاره براقة، يعطي الحب للأخرين سريع الانفعال يحب المغامرة مسيطر من الطراز الاول على الآخرين، يتحمل خططه بشجاعة ولا يندب حظه، الفترة القادمة فيها حل لمشكلة او نزاع بين الاقرباء والاصدقاء، احذر من حساباتك فقد تكون خاطئة لاتمام صفقة مربحة، للبعض اعاقة لمشروع، جولاتك كانت محفوفة بالمخاطر اليوم هي افضل، الحظ لك وتحصل على مستوى معيشي طالما تمنيته، للبعض ارث وللبعض سفر خارجي في نهاية السنة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهار متعب ومضايقات على انواعها، نهار بطيء تسمع معاتبة من الاصدقاء عن كلام من الماضي، تصطدم ببعض المتحدثين لا تغرض وجهة نظرك، تجنب اللقاءات والاتفاقيات، اقترب من اشخاص محدودين حتى يؤثروا فيك تاثيرا ايجابيا، كن حذر من محيطك، تلوم الاخرين اليوم او ان احدا يحاسبك او تحاسب نفسك، تصب الزيت على النار بسبب تعصيبك

الثور: يوم جيد للقاءات، تقوم بعمل ترفيهي تسجل انفراج، تعب لكن محيطك واصدقاؤك يساعدوك، يعترف الاصدقاء بكفاءتك والحظ معك ويميل لجانبك، تتلقى الدعوات من كل جانب، تحاسب نفسك من حلال وحرام ومسموح لك ان تقوم بدعوة او لقاء

الجوزاء: حظك بالعمل وتجد فرصة عمل اذا بحثت عنها تجدها، تسمع بعض الكذب وتشعر بمناورات، اتكل على حدسك وانتبه من الاشخاص المتقلبين، حاول ان تتكيف مع بعض الامور لا تضخمها لانك بحاجة لتدعيم خبرتك بصدق واتزان، حاول ان تكون لبق وحافظ على سمعتك الطيبة، يوم للعمل والغرباء والاسواق

السرطان: تتألق وتكون محط اهتمام انظار، يوم مناسب للنجاحات والوعود تاتيك من بعض الفرقاء، اقتراحاتك كثيرة بسبب النجاح والازدهار الذي تحققه اليوم، لا تحرم نفسك تحصل على بعض الوثائق وتزيح العقبات من طريقك، نهار جيد يحمل دعوة وتنقل وسفر، تحضر لجديد وتجد من يحتل قلبك او تفرح لبعض المناسبات

الأسد: خياراتك جديدة وتقدم على عمل طالما حلمت به وتتوفر معطيات تفرض مستحقات مالية، تستفيد من أمر طارئ، تنظم امور شراكتك المالية، حاول ان تسامح وتغفر لان الطرف الاخر يقدرك، تحصل على تأييد بانجازاتك، للبعض مسائل تامينية او اسنشفائية ينهي وضع مالي

العذراء: تتفاجأ ببعض التبدلات بمزاجك ببن علو وانخفاض دون ان تعرف السبب، لا تصغ للالسنة السيئة التي يسعدها ان تراك في فوضى تخيم على حياتك، ركز وتقرب من الشريك لانه يخبئ لك الحب والمفاجآت شرط ان تتجنب السطحية في مواقفك واحتمال يحمل لك اليوم عقود وتواقيع او شراكة

الميزان: انتبه من النوايا السيئة يخفون وراءها كلام منمق وعقود، تشعر ببعض التراجع المعنوي والارهاق، احتمال تتبدل بعض الشروط بالعمل، من الافضل تأجيل اي عمل مرهق الى وقت لاحق وانه المهم منها، لا تترك الاكتئاب يسيطر عليك، تحصل على نتائج ايجابية وبامكانك طلب المساعدة

العقرب: محظوظ وتلعب دور مميز بمحيطك، يوم مهم بالرغم من الضغوطات والمفاجآت، يوم مميز حتى تحصل على عرض مميز وتنطلق باسم مجموعة كبيرة تأثيرها كبير على أحداثك، تهتم بالكثيرين ممن هم حولك تلفت الانظار، صوتك مسموع على صعيد اجتماعي وغرامي تنعم بأجواء إيجابية، للبعض تغيير مكان اقامة واهتمام بالشكل الخارجي او اخبار تخص اولاد

القوس: نهارك متعب حاول ان تحقق توازن على صعيد عائلي او عملي، الأجواء فيها انزعاج في محيطك، خذ احتياطاتك حتى لا تولد مناخ قاسي وتعادي من حولك، تحاسب على هفواتك الصغيرة بقوة، يخيب املك بشخص علقت عليه آمال كبيرة، تركيزك على القيل والقال، حاول عمل لم شمل وكن حريصا على بيتك

الجدي: تنشط وتفرح لاخبار تسمعها، لقاء غير منتظر يفيض بالتفاؤل، يوم جيد للسفر ورحلة قصيرة لتتناغم مع محيطك، انتبه لا تفرض سلطتك فقد تصدمك الوقائع، خذ ما يكفيك من الحنان، للاخوة والجيران حصة عندك

الدلو: متردد وتطرح بعض الاسئلة على نفسك ومضطر للاجابة على بعض التساؤلات وخاصة انك تقوم بمهمة يسلط الضوء عليها على صعيد صرف او حظ مادي، مبلغ مالي على الطريق، هدية او استرداد دين، حاول تحسين ظروفك او نفقات زائدة، تتوصل لحل يدر عليك الاموال

الحوت: لا تعزل نفسك عن الناس، يوم جيد لك لان القمر ببرجك تؤثر تأثير آيجابي وتترك انطباع جيد لدى من تلتقي بهم، اهدافك مهنية جيدة، تعامل مع الناس وانتصار على الصعوبات تحسم امرك وتحقق ارباح، قضايا تثير اهتمامك تهتم بشكلك الخارجي انت فعال وجهدك اقل وتحكي اسرارك