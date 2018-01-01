البيت الابيض: ترامب ينهي اجتماعا مع فريقه للامن القومي دون اتخاذ قرار بشأن سوريا

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب أنهى اجتماعا مع فريقه للأمن القومي بشأن الوضع في سوريا "ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".

وأعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا حول "الرد" على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.

وجاء في بيان ساندرس: "الرئيس ترامب أنهى للتو اجتماعا مع مجلس الأمن القومي حول الوضع في سوريا، لم يتم اتخاذ اي قرارات نهائية بعد. نحن نواصل دراسة معلومات الاستخبارات والتعاون مع شركائنا، كما تحدث ترامب مع الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء ماي مساء اليوم".