مركز المصالحة: الوضع في الغوطة الشرقية يتوجه نحو الاستقرار

جهينة نيوز:

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الوضع في الغوطة الشرقية يتوجه نحو الاستقرار وقد عاد 250 مدنيا إلى دوما.

وقال قائد مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو، "الوضع في الغوطة الشرقية يبدأ بالاستقرار، ولا تدور الأعمال القتالية في مدينة دوما، وبدأ السكان بالعودة للحياة الطبيعية وقد عاد إلى منازلهم 250 شخص".

وأضاف: "مركز المصالحة الروسية يستكمل أعمال إخراج ما تبقى من المسلحين وأفراد من عائلاتهم من مدينة دوما عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين"، مشيرا إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة إخراج 1521 شخصا.