نيبينزيا: الأولوية هي عدم السماح بنشوب حرب في سوريا.

جهينة نيوز:

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الأولوية هي عدم السماح بنشوب حرب في سوريا.

و قال نيبينزيا للصحفيين اليوم الخميس: "الأولوية الحالية — هي إبعاد خطر الحرب"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيارات لتطور الوضع حول سوريا.

واضاف نيبينزيا : "الولايات المتحدة تعلم أننا (موجودين في سوريا) وأعول على أنه سيكون هناك حوار عبر قنوات خاصة من أجل منع أي تطور خطير للأوضاع".

وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة، قال الدبلوماسي: "للأسف لا يمكننا استبعاد أي شيء، لأننا رأينا خطابات واشنطن وكانت عدائية جدا".