مقتل طيار يوناني بتحطم طائرته فوق بحر إيجه

جهينة نيوز

أفاد وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس بمقتل طيار يوناني اليوم خلال تحطم مقاتلته فوق بحر إيجه، أثناء عودته من مهمة لاعتراض طائرات تركية.

وأكد كامينوس في تغريدة نشرها، أن بلاده في حداد على الطيار، الذي "سقط دفاعا عن سيادة اليونان ووحدة أراضيها".

وكانت شبكة "أي.آر.تي" اليونانية الرسمية ذكرت صباح اليوم، أن طيارا يونانيا اعتبر مفقودا بعد أن سقطت مقاتلته من طراز "ميراج 2000-5"، بالقرب من جزيرة سكيروس.

وأشارت الوكالة إلى أن خفر السواحل وسفنا تابعة للبحرية اليونانية توجهوا إلى محيط الجزيرة، ولم يعرف وقتها ما إذا كان الطيار قد تمكن من القفز خارج مقاتلته بالمظلة قبل انفجارها.