ماتيس لا نملك أدلة على إستخدام الكيماوي في دوما

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في جلسة للكونجرس الأمريكي أن الجيش الأمريكي لا يملك أدلة على إستخدام غاز الكلور او السارين في الهجوم الكيماوي المزعوم في مدينة دوما, و أضاف ماتيس أن الدليل الوحيد لدى البنتاغون هو وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

و قال ماتيس متحدثاً لأعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونجرس الامريكي ليس لدينا قوات ولا نشارك على الارض هناك لذلك استطيع ان اقول لا يوجد لدينا أدلة على استخدام الكيماوي و لكن وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي تشير الى إستخدام غاز الكلور او السارين.

و قال ماتيس أنه يعتقد ان هجوم كيماوي قد وقع, ولكن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن ادلة فعلية.

و شدد ماتيس أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الحرب في سورية من خلال عملية جنيف, و عن إحتمال الاشتباك الروسي الأمريكي في سورية, قال نحاول الإبقاء على التصعيد القائم تحت السيطرة و وعد بإبقاء قادة الكونجرس على علم بالمستجدات في حال قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية لسورية.

و عن الهجوم على سورية قال ماتيس أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرار بذلك بعد و حول موافقة الكونجرس قال ماتيس العملية العسكرية لا تحاج الى موافقة الكونجرس الأمريكي.

وكالات