منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا يوم السبت المقبل

جهينة نيوز:

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس ، إن فريقا لتقصي الحقائق تابعا لها في طريقه إلى سوريا وسيبدأ العمل هناك يوم السبت.

وقررت المنظمة، هذا الأسبوع، إرسال الفريق للتحقيق في استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة دوما السورية، استجابة لطلب من الحكومتين السورية والروسية، وذلك بحسب ما أفادت المنظمة على “تويتر”.

وفي وقت سابق، أعادت سورية تأكيد موقفها القاضي بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبتنفيذ كل الالتزامات التي رتبها انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.