بعد فوز فريقه قفز في النافورة فماذا حصل؟

جهينة نيوز:

أظهر مقطع فيديو متداول على الانترنت الأمريكي جيمس بالوتا رئيس نادي روما الايطالي ليل الثلاثاء وهو يخلع سترته قبل أن يلقي بنفسه إلى داخل نافورة في ساحات العاصمة الايطالية للاحتفال مع مشجعين يحيطون به بفوز فريق روما على نظيره الاسباني برشلونة

وتقدم الأمريكي جيمس بالوتا رئيس النادي يوم الأربعاء باعتذار عن قفزته ليل الثلاثاء في النافورة كما تعهد بالتبرع بمبلغ 230 ألف يورو لترميم نافورة في مكان آخر من المدينة إضافة للغرامة المنصوس عليها والبالغ قدرها 500 يورو (620 دولارا) عن هذه المخالفة.

وقالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية روما عقب اجتماع مع رجل الأعمال الأمريكي الذي يرأس النادي منذ 2012 ”نشكر رئيس النادي على عرضه السخي بعد قفزة الليلة الماضية“.

ولعب روما دور البطولة في واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بضيفه برشلونة بالتغلب عليه 3-صفر معوضا خسارته ذهابا 4-1 ليحجز مكانا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

واكتظت شوارع العاصمة الإيطالية بالمشجعين للاحتفال بالفوز بمجرد إطلاق صفارة نهاية المباراة بما فيها ساحة بياتسا ديل بوبولو التي تنتشر فيها أربع نوافير صغيرة بنيت على قاعدة مسلة مصرية قديمة.

يذكر أن أي شخص يسبح في نوافير روما العديدة يدفع غرامة مالية قدرها 500 يورو