روسيا تحرك القاذفات النووية الثقيلة

الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 18:09 | سياسة, عالمي

روسيا تحرك القاذفات النووية الثقيلة

جهينة نيوز

بعد يوم واحد على معلومات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن طلب روسيا إعادة إستخدام قاعدة همدان الجوية في إيران و التي إستعملتها روسيا سابقا ً لقصف مواقع داعش بقاذفات القنابل الثقيلة تحركت أربع طائرات استراتيجية روسية ثقيلة.

و بحسب المحلل العسكري باباك تغفاي فإن قاذفتين ثقيلتين طراز توبولوف-95 أم اس و قاذفتين ثقيلتين طراز توبولوف 160 (المسماة البجعه البيضاء التي تعتبر الأسرع و الاقوى في العام) قد تحركوا بصحبة صهريج وقود طائر طراز ايل-78ام مما يشير الى أن الرحلة طويلة و قد إنضم إليهم طائرات مقاتلة طراز سو-35اس دون معرفة الوجهة النهائية.

و يذكر ان الأجواء السورية شهدت أيضاً تحليق للرادار الطائر اي50 و قد رصده نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في أجواء حماه و رصد أيضاً صهريج طائر من غير المعلوم إذا كان هو نفسه الذي أقلع صباح اليوم من روسيا.


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