تعرف على أول دولة عربية في تصنيف الفيفا

جهينة نيوز:

حافظت ألمانيا بطلة العالم على موقعها على رأس قائمة تصنيف المنتخبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، بعد آخر جولة من المباريات الدولية، في حين أصبحت تونس الأولى عربيا وأفريقيا قبل شهرين تقريبا من موعد انطلاق نهائيات كأس 2018 في روسيا.

وفي اذار الماضي، أقيمت 133 مباراة دولية من بينها مباريات ودية و13 مباراة رسمية في تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية.

وقفزت تونس تسعة مراكز لتحتل المركز 14 عالميا لتبقى الأولى عربيا وأفريقيا، بينما احتل منتخب المغرب المركز 42 عالميا تلته مصر في المركز 46، في حين احتلت السعودية المركز 70 عالميا متراجعة بمركز واحد عن التصنيف السابق.

وصعدت أوروغواي خمسة مراكز لتحتل المركز 17 عالميا في حين حسنت منتخبات سلطنة عمان وتايوان والفلبين مواقعها في القائمة بناء على نتائجها في مباريات في تصفيات كأس آسيا 2019.

وتقدم أحدث عضوان من أوروبا وهما كوسوفو وجبل طارق للمركزين 152 و192 عالميا بفضل تحقيق انتصارات في مباريات ودية.

وفيما يلي قائمة بأول 20 منتخبا، مع وضع التصنيف السابق بين قوسين:

1- ألمانيا (1)

2- البرازيل (2)

3- بلجيكا (5)

4- البرتغال (3)

5- الأرجنتين (4)

6- سويسرا (8)

7- فرنسا (9)

8- إسبانيا (6)

9- تشيلي (10)

10- بولندا (6)

11- بيرو (11)

12- الدنمرك (12)

13- إنجلترا (16)

14- تونس (23)

15- المكسيك (17)

16- كولومبيا (13)

17- أوروغواي (22)

18- كرواتيا (15)

19- هولندا (21)

20- إيطاليا (14)