شركات أوروبة تسعى لشراء صواريخ روسية

جهينة نيوز:

تعتزم شركة "ون ويب" المشغلة للأقمار الصناعية، والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، شراء 11 صاروخا روسيا معدلا من طراز"بروتون إم" لاستخدامها في إطلاق مركبات فضائية.

وأفاد مصدر من داخل الشركة لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن المفاوضات تجري مع الجانب الروسي، والذي تمثله "ILS"، وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة وتابعة لمركز "الدولة للبحوث والإنتاج الفضائي" الروسي، لتوقيع عقد شراء 11 صاروخا حاملا من طراز"بروتون إم" النسخة المتوسطة، في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وستصبح في حال توقيعها أكبر صفقة في تاريخ صواريخ "بروتون".

وأضاف المصدر أن الشركة ستبدأ عمليات إطلاق مركباتها الفضائية باستخدام صواريخ "بروتون إم" (النسخة المتوسطة) في عام 2020، مبينا أن الشركة تعتزم إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء تزيد عما كان مخططا له سابقا.

وكانت شركت "ون ويب" و"أريان سبيس" الفرنسية قد أعلنتا في حزيران 2015 عن توقيعهما عقدا لإطلاق مركبات فضائية مزودة بأقمار صناعية للاتصالات من "ون ويب".

وينص العقد على نشر أكبر مجموعة مدارية في العالم مؤلفة من 672 وحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019.

ويصنف صاروخ "بروتون إم" من فئة الصواريخ الثقيلة المخصصة لحمل المركبات الفضائية المختلفة والمخصصة للأغراض الحكومية والتجارية، ويستطيع هذا الصاروخ إيصال حمولة تصل إلى 6 أطنان إلى المدارات الفضائية القريبة من الأرض.

وتعتبر النسخة المتوسطة من "بروتون إم"، إنتاجا مشتركا بين شركة "روس كوسموس" الروسية ومركز "الدولة للبحوث والإنتاج الفضائي الروسي"، ويعمل الطرفان على تطوير نسخة خفيفة من "بروتون إم" يفترض أن تصبح جاهزة العام القادم.