بوتين: مستمرون في التعاون مع واشنطن في مجال الفضاء

جهينة نيوز:

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لا تعتزم الانسحاب من برامج التعاون الدولي في مجال الفضاء ومستمرة في التعاون ضمن إطاره حتى مع واشنطن.

وقال بوتين للصحفيين اليوم الخميس: "لا ننوي هدم إي شيء في هذا المجال، ولا الانسحاب من هذه البرامج، بل نعتزم إكمالها. لدينا شركاء فيما يخص دراسة القمر والمريخ، ومن بينهم الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي".

وأشار بوتين إلى أن موسكو تتوفر لديها التقنيات والرغبة والموارد المالية المتنامية، مضيفا: "سنعمل على تنفيذ كل هذه الخطط، فهي مهمة ومفيدة للبلاد والبشرية جمعاء".

وأعلن بوتين أن روسيا تخطط للبدء في اختبار صاروخ جديد من الوزن فوق الثقيل في عام 2028.

وأشار الرئيس إلى ضرورة إنشاء مجمع إطلاق متخصص في مطار "فوستوتشني" (الشرق) الفضائي شرقي البلاد، حيث ستجري الاختبارات.

وقال: "نخطط لذلك وسنبدأ بالعمل في أقرب وقت. العمل جار على الصاروخ الثقيل، وسينطلق قريبا العمل على صاروخ من الوزن فوق الثقيل"، موضحا أن العمل على صنع الصاروخ وإنشاء منصة لإطلاقه سيجري بشكل متواز، حتى يستكمل إنجاز المنصة والصاروخ في آن واحد.

تصريات بونيت جاء على هامش زيارته إلى متحف الفضاء في شمال شرقي العاصمة موسكو، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفضاء.

ويحتوي المتحف على مجموعة واسعة من المعروضات والنماذج السوفيتية والروسية ذات الصلة والتي تستعرض وقائع رحلة يورى غاغارين أول رائد فضاء في التاريخ.

وأعلن قطاع الفضاء السوفيتي الـ12 من أبريل لعام 1961، عيدا للفضاء حيث حطّت في مطار بايكونور في كازاخستان في مثل هذا اليوم قبل 57 عاما مركبة "فوستوك 1"، عائدة من الفضاء بيوري غاغارين، بعد دورة كاملة حول الأرض كانت الأولى من نوعها في التاريخ.