بريطانيا تطلب بانعقاد جلسة استثنائي لمجلس الأمن لبحث قضية سكريبال

جهينة نيوز:

أعلنت ممثلية بريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أنها طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي لبحث قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقالت الممثلية البريطانية في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس: "دعت المملكة المتحدة لاجتماع مجلس الأمن للوقوف على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادث سالبزبوري".

وأوضحت أنها تتوقع انعقاد المجلس خلال الأسبوع الجاري.

وتدعي الحكومة البريطانية أن سيرغي سكريبال، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، قد تعرض وابنته يوليا في 4 مارس الماضي لتأثير مادة مشلّة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة غيبوبة قرب بيتهما في مدينة سالزبوري جنوب غربي المملكة المتحدة، حيث كان سكريبال يقيم بعد منحه اللجوء السياسي في بريطانيا ضمن عملية تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

ورغم دعوات روسيا المتكررة لبريطانيا للكشف عن سير "التحقيق" الذي تجريه، إلا أن الأخيرة مستمرة في التكتم، وإصدار الاتهامات لموسكو بلا أي دليل يذكر.