بوتين وأردوغان يبحثان التطورات الأخيرة في سورية هاتفيا

جهينة نيوز:

أكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيسان أجريا اتصالا لبحث الأوضاع في سوريا: "نعم، هذا صحيح".

بدورها، أفادت الرئاسة التركية في وقت سابق، بأن بوتين وأردوغان تبادلا، خلال مكالمة هاتفية، الآراء حول مستجدات القضية السورية و"اتفقا على الاستمرار بالاتصالات الوثيقة بينهما".

ولم يصدر الجانبان حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول المكالمة.

وتأتي هذه المكالمة في ظل توتر متزايد على خلفية إعلان الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي أنها سترد على ما تصفه بالهجوم الكيميائي في مدينة دوما بسوريا، الذي حملت السلطات السورية المسؤولية عن تنفيذه.

وتصاعدت لهجة التهديدات الأمريكية أمس على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إن صواريخ الولايات المتحدة "قادمة" إلى سوريا، فيما نصح روسيا، التي تعهدت سابقا بإسقاطها حال توجيهها ضد الجيش السوري، بالاستعداد لها، إلا أنه قال اليوم إنه لم يحدد أي جدول زمني لتوجيه ضربة لسوريا.