زاخاروفا.. على العالم أن يفكر بجدية في عواقب التهديدات ضد سورية

جهينة نيوز:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المشاهد التي تم تصويرها حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية كلها ملفقة، منوهة انه على العالم أن يفكر بجدية في عواقب التهديدات ضد سورية.

وقالت زخاروفا ان التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، مشيرة الى الغرب لم يصغ إلى معطيات العسكريين الروس الذين لم يعثروا على أي أثر للكيميائي بدوما، مؤكدة ان الولايات المتحدة توجه التهديدات دون الاطلاع على الصورة الحقيقية لما حدث في دوما.. وموسكو لا تدعم الاتهامات الملفقة والكاذبة حول سورية.

ولفتت زاخاروفا الى ان معظم المزاعم عن استخدام المواد الكيميائية في سورية وردت من قبل ما يسمى "الخوذ البيضاء".

ونوهت زاخاروفا الى ان تنظيم داعش نتاج سياسات واشنطن غير الشرعية التي قامت على القوة ضد العراق.