جهينة نيوز:

بعد خضوعه للاستجواب زوكربيرغ: المستخدمين يختارون ما ينشرون

أنهي رئيس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ، الثلاثاء، اليوم الأول من شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي

وفي أحد اجاباته قال زوكربيرغ أن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدما جمعتها شركة "كامبردج أناليتيكا" من دون حق ورفض آراء بعض أعضاء الكونغرس بأن المستخدمين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم على فيسبوك مشيرا الى أن المستخدمين هم من يختارون المعلومات التي يريدون نشرها

وأكد ضرورة تأمين تشريعات خصوصية اكبر على فيسبوك للمستخدمين لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل تلك التشريعات.

واعتذر زوكربيرغ في جلسة الاستجواب الأولى عن فشله في التحقق عام 2015 من أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" قد حذفت معلومات تم جمعها حول الملايين من مستخدمي فيسبوك، معترفا بأن على فيسبوك "تقع مسؤولية التأكد من أن ما حدث مع مطور التطبيق كوغان وكامبردج أناليتيكا لا يحدث مرة أخرى".