ماكرون: لن نحدد موعد ضرب سوريا قبل التحقق من كل المعلومات!

جهينة نيوز

زعمت الرئاسة الفرنسية عن امتلاك باريس الدليل على استخدام "دمشق للأسلحة الكيميائية" وأنها لن تتخذ القرار النهائي لضرب سوريا إلا بعد التحقق من كل المعلومات حول هذا الموضوع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس في حديث لقناة محلية: " لدينا إثبات يؤكد استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية" حسب زعمه.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ القرار بضرب سوريا في الوقت المناسب، "سنتخذ القرار اللازم في الوقت المناسب، بمجرد جمع كل المعلومات الضرورية وإنهاء التحريات اللازمة".

وأكد ماكرون أن حكومته لن تسمح بأي تصعيد في المنطقة "ولن تترك الأنظمة التي تعتقد أنه يمكنها فعل أي شيء".