لمحترفي التصوير كاميرا احترافية جديدة

جهينة نيوز:

تم اطلاق الكاميرا الجديدة "Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K" بتصميم جديد تماما عن الكاميرا ​ الإحترافية "Blackmagic Pocket Cinema Camera" ، وعلى الرغم من أنه لم يعد قابلا للحمل، إلا أنه ما زال صغيرًا نسبيا إذا نظرنا إلى الأشياء الكثيرة والمميزة التي تأتي بها هذه الكاميرا. أكبر ترقية في هذه الكاميرا الجديدة حصل عليها المستشعر، فقد تم تزويد هذه الكاميرا الجديدة بمستشعر HDR جديد بدقة 4096×2160 DCI 4K. وتضم الكاميرا الآن 13 مستوى من المدى الديناميكي و ISO يصل إلى 25600. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا متوافقة مع ​عدسات​ Micro Four Thirds.

الكاميرا تسجل أيضا بتنسيق ProRes و RAW مع دعم 3D LUTS. ويمكن لهذه الكاميرا التسجيل بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية أو بدقة 1080p وبسرعة 120 إطار في الثانية. وإلى جانب ذلك، فهي تحتوي على أربع ميكروفونات مدمجة مع مدخل XLR صغير. وتشمل المنافذ الأخرى HDMI ومنفذ السماعات، ومنفذ الميكروفون ومنفذ USB Type-C. وهذا المنفذ الأخير هو الأكثر إثارة للإهتمام لأنه يمكنك الآن من توصيل قرص صلب مع الكاميرا وتسجيل اللقطات مباشرة بالكاميرا على ​القرص الصلب​. بدلا من ذلك، يمكنك تسجيل اللقطات في ​بطاقات​ SD أو UHS-II أو CFast Cards.

تستخدم الكاميرا هيكلا مركبًا من ألياف ​الكربون​ ومادة البوليكاربونات من أجل المزيد من الصلابة. وعلى الواجهة الخلفية هناك ​شاشة​ جديدة حساسة للمس بحجم 5 إنش مع نظام التشغيل BlackmagicOS. هناك أيضا الدعم لإمكانية التحكم في الكاميرا عن بعد بإستخدام البلوتوث