طفل يولد بعد وفاة والديه بأعوام

جهينة نيوز:

توفي والدا هذا الطفل معا 2013 قبل أعوام من ولادته في حادث سير مروع عام 2013 لكن قبل وفاتهم كان الزوجان قد قررا تجميد بويضات ملقحة في المختبر، على أمل الحصول على طفل أنابيب. وفق ما ذكرن وسائل إعلام صينية

وقع حادث السير قبل أسبوع فقط من الموعد المقرر من زراعة البويضة المخصبة في رحم الام.

وعلى الرغم من أن الامر محظور في الصين فقد خاض ذوو الزوجين الراحلين معارك قضائية من أجل الحصول على حق رعاية البويضات المجمدة التي بلغ عددها أربعة.

وبالفعل كسب الأهل القضية ونالوا حق رعاية الأجنة، واستعانوا بأم بديلة لوضع البويضة المخصب في رحمها، رغم أن الأمر محظور قانونا في الصين.

وفي ديسمبر الماضي، رزقت عائلة الزوجين الراحلين بمولود ومنحوه اسمه "تيانتيان وتعني الجميل والشهر الماضي احتفلت الأسرة بمرور 100 يوم على مولد الطفل في حفلة صفيرة، لكن الإعلان الرسمي عن مولد الطفل جرى مؤخرا

وقالت جدة الطفل:" عينا الطفل تشبه عيني ابنتي لكنه بشكل عام يشبه والده".

لكن مسألة الطفل الفريد من نوعه لم تنته، إذ هناك عقبات قانونية تواجه عائلته مثل إجراء اختبار الحمض النووي DNA ليثبتوا صلتهم بالطفل والاحتفاظ بحق رعايته.

وأضافت الجدة: "قدر هذا الطفل أن يكون حزينا في هذا العالم. بقية الأطفال لديهم آباء وأمهات لكنه ولد دونهما".