نتفليكس ترد على مهرجان كان السينمائي

جهينة نيوز:

قالت شركة نتفليكس يوم الأربعاء إنها ستسحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي الذي يقام الشهر القادم بعد أن منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقاته لرفضها عرضها في دور السينما.

وقال تيد ساراندوس مدير المحتوى في نتفليكس في مقابلة مع مجلة فارايتي إن عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون له معنى بعد أن غير قواعده.

وفي رد على مدير المهرجان تييري فريمو أن باستطاعة نيتفلكس عرض أفلامها خارج المسابقات الرسمية قال ساراندوس لمجلة فاريتي إن نتفليكس لن تشارك خارج المنافسات. وأضاف ”لا أظن أن هناك أي منطق في الخروج من المسابقات“.

وتعتزم نتفليكس عرض 80 فيلما في العام الحالي لعملائها الذين يبلغ عددهم 109 ملايين على مستوى العالم.

وعرضت الشركة بضعة أفلام مثل (برايت) من بطولة ويل سميث في عدد محدود من دور العرض. لكن معظم سلاسل دور العرض الكبرى رفضت طرح أفلام نتفليكس لأنها تعرضها على الإنترنت في نفس التوقيت.