قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب "المجلس المحلي" التابع للمسلحين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 13:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب

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