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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب "المجلس المحلي" التابع للمسلحين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي
الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 13:50 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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