الصين تعلن استعدادها للرد إذا صعدت أمريكا نزاعها التجاري معها

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أنها مستعدة للرد على الولايات المتحدة الأمريكية، إذا صعدت نزاعها التجاري مع بكين.

وأضافت الوزارة أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا، بحسب وكالة "رويترز".

وصرح قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة، في إفادة صحفية دورية في بكين، أن من التضليل القول بأن تعهد شي في منتدى بواو الاقتصادي الآسيوي في الأسبوع الحالي كان تنازلا للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن شي كان يوضح فقط الخطوط العريضة لاستراتيجية الصين بشأن مزيد من الانفتاح، وهو ما لا علاقة له بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

يذكر أن شي كان قد تعهد يوم الثلاثاء الماضي، بمزيد من الانفتاح في الاقتصاد الصيني وخفض رسوم الاستيراد على منتجات مثل السيارات.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة على تويتر قال فيها إنه "ممتن" لكلمات شي الطيبة بشأن الرسوم الجمركية وكذلك "تبصره" بشأن مسألة الملكية الفكرية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت، استعدادها للحوار مع الصين بعدما ردت بكين على رسوم جمركية أمريكية مقترحة على واردات صينية بلغت قيمتها 50 مليار دولار، باستهداف واردات أمريكية رئيسية.