ابتكار لصقة للحماية من التسمم الغذائي

جهينة نيوز

ابتكر العلماء لصقة قادرة على اكتشاف البكتيريا الضارة في الطعام، ويمكنها معرفة ما إذا كان الجرح ملوثا دون رفع الضمادات عنه.

وتحتوي الضمادة على أجهزة استشعار تكشف مسببات الأمراض في المواد الغذائية عند وضعها على علب الطعام. وترسل إشارات إلى الهاتف الذكي للشخص، تنصحه بعدم تناول هذه المواد.

ويقول مبتكر الضمادة وهو من جامعة ماكماستر الكندية: "يرغب الشخص في شراء لحم طازج وغير ملوث، وإذا كانت هذه اللصقة على العلبة، فستعطيه معلومات وافية عن محتوياتها. كما نعتقد أن هذه اللصقة عند وضعها على الضمادات ستكشف فيما إذا كان الجرح ملوثا أم لا، وطبعا يمكنها تحديد ما إذا كانت المعدات الجراحية معقمة أم لا".

ويأمل المبتكرون في أن تحل هذه اللصقة مع مرور الوقت مكان العلامات التقليدية التي توضع على علب المواد الغذائية عن تاريخ الإنتاج ومدة صلاحيتها.

وبينت الاختبارات السريرية قدرة اللصقة على كشف وجود عصيات الأمعاء مهما كان تركيزها ضئيلا في اللحوم وعصير البرتقال. وتبقى صلاحية هذه اللصقة ثابتة خلال فترة تخزين علب المواد الغذائية.