وزير بريطاني: لم نتخذ قرارا حتى الآن بشأن سوريا!

جهينة نيوز

قال ديفيد ديفيز وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن الرد على هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا مضيفا أن أي خطوة ستخضع للبحث بترو شديد واستنادا إلى الأدلة.

وأضاف ديفيز خلال مناسبة لصحيفة وول ستريت جورنال في لندن ”لا قرار حتى الآن. ستجتمع الحكومة بكامل هيئتها الساعة 15.30 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) لبحث الأمر“.

وتابع ”الوضع في سوريا مروع. ان استخدام الأسلحة الكيماوية أمر يتعين على العالم منعه. لكن الظرف دقيق للغاية أيضا وعلينا اتخاذ هذا القرار بترو وعلى أساس مدروس“.