الذهب ينخفض من أعلى مستوى في 11 أسبوعاً

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، بعدما بلغت أعلى مستوى في 11 أسبوعاً في الجلسة السابقة، بفعل عمليات بيع لأسباب فنية وجني أرباح، على رغم أن المخاوف في شأن تحرك عسكري أميركي محتمل ضد سورية دعمت المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1350.59 دولار للأوقية، بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1354.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 في المئة في التعاملات الفورية إلى 16.66 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6 في المئة إلى 959 دولارا للأوقية.

وكان البلاديوم ارتفع ما يزيد على ستة في المئة هذا الأسبوع، بدعم من المخاوف من تأثر إمدادات روسيا، أكبر منتج للمعدن، سلبا بالعقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.

المصدر رويترز